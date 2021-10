El turisme rural revitalitza zones d’Espanya que estaven perdent vida

A Gente Viajera Catalunya hem convidat al periodista Javier Rico, que ha publicat més de 6.000 articles a més de 70 mitjans de comunicació. Sempre parlant del medi ambient, la biodiversitat i el desenvolupament rural. Ara acaba de publicar la ‘Guía de la España rural: Propuestas mes a mes’, amb l’editorial Geoplaneta. En aquesta guía ens planteja un recorregut “conscient” pel nostre país. Itineraris, plats, monuments i altres experiències de l’Espanya rural, que existeix i té sempre molt per explicar, sobretot en el moment actual. Tant per reivindicar la seva forma de viure com per recordar que els paisatges rurals acullen gran part de la nostra cultura i les nostres arrels. Aquesta guia ofereix més de 100 propostes organitzades segons el calendari perquè el viatger pugui inspirar cada mes de l'any.