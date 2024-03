LIDERATGES, La veu de la dona als negocis

Tertulia de la dona a la construcció

La construcció és un dels sectors on menor representació femenina hi ha. Històrica-ment, s’ha dit que la construcció és un sector d’homes. Tot i l’evolució de la societat, sembla que hi ha alguns sectors on no hem avançat i la igualtat de gènere continua lluny d’aconseguir-se.