La tertúlia de la Brúixola: les polítiques migratòries i la ronda de contactes de Salvador Illa

A la tertúlia d'aquest 19 de setembre hem parlat sobre la darrera enquesta del CIS, segons la qual la migració ha passat del quart al primer problema d’Espanya en només tres mesos, del juliol al setembre. Una qüestió que també ha abordat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha elogiat les polítiques per frenar la migració il·legal de Geòrgia Meloni. El traspàs de les competències en aquesta matèria també continua sent motiu de discòrdia entre el govern espanyol i Junts, que ha tornat a amenaçar amb tombar les propostes de la Moncloa si no compleixen els acords pactats.

L'altra notícia de la setmana a Catalunya ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau de la Zarzuela recuperant així la tradicional audiència amb el Rei després de prendre possessió del càrrec. També s'ha trobat amb els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas.