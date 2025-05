La taxa turística s’ha convertit en un maldecap per al Govern

La nova taxa turística s’ha convertit en una patata calenta per al Govern i per als socis d’investidura. La seva entrada en vigor enfronta els Comuns amb Esquerra i l’Executiu. La formació morada vol que la pujada de les tarifes entri en vigor ja mateix, però els republicans i el Departament d’Economia prefereixen ajornar-la. Unes discrepàncies que van trencar la majoria de la investidura aquest dimecres en el Parlament.

L’Executiu no tira la tovallola i la dimarts vinent aprovarà un altre decret per posposar l’entrada en vigor les noves tarifes. Ara per ara, però, no té els suports garantits perquè els Comuns no afluixen. "Mantenim que la taxa turística és una eina de justícia social que Catalunya necessita ara", ha assegurat el diputat de Catalunya en Comú, Lluís Mijoler.

Des del PSC, mentrestant, eviten carregar contra el soci parlamentari i miren cap a Junts i el PP. El diputat socialista Francesc Jesús Becerra ha argumentat que "podrien haver votat en contra de l’ajornament". Juntaires i populars, per la seva banda, ho troben tot plegat un "desgavell" i un "desastre".