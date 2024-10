Szczesny, nou jugador blaugrana

El Barça ja té nou porter. Es tracta de Wojciech Szczesny, de 34 anys, que arriba lliure i ha signat fins el juny del 2025. El porter polonès es trobava sense contracte i, oficialment, retirat del futbol, després de jugar l'Eurocopa d'Alemanya d'aquest passat estiu amb la selecció de Polònia. Abans, Szcesny havia disputat les últimes set temporades a la Juventus.

El nou porter blaugrana, va explicar que Lewandowski va ser clau per la seva incorporació: "Va ser la primera persona que em va trucar per preguntar-me si hi hauria alguna possibilitat, donat que jo estava retirat. Al principi, no em trobava preparat per afrontar nous reptes, però parlant amb la família i els amics em van dir que seria un error no acceptar-ho. Per això, el Robert va jugar un paper molt important per acabar fitxant pel Barça", ha explicat en declaracions al club.