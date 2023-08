El sindicat majoritari dels Mossos denuncia manca d'empatia per part d'Interior

El sindicat dels Mossos SAP-FEPOL, denuncia una manca d'empatia per part de la conselleria d'Interior, ja que no s'han pronunciat davant els fets que van passar dissabte passat, 12 d'agost, quan un agent va disparar a un home que va acabar morint l'endemà. L'home conduïa un cotxe robat i va intentar envestir una patrulla.

El portaveu del sindicat, Toni Castejón, ha explicat a Onda Cero que viure situacions com aquesta comporta un "trauma personal" per l'agent de policia, i lamenta que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, no hagi emès cap mostra de suport als Mossos mentre està oberta la investigació.

Augment de la delinqüència

Toni Castejón també expressa que diversos agents de policia han patit darrerament algun atropellament, com el mes de juliol, on una agent de Manresa va ser atropellada per un home que conduïa un cotxe robat.

"Ens estem trobant en situacions molt complicades al carrer, on hi ha una pèrdua de respecte a l'autoritat, i sobretot les agressions amb armes blanques i armes de foc s'ha incrementat moltíssim", afirma Castejón.

El portaveu del sindicat expressa que fets com el que van passar dissabte no són aïllats, i que el primer pas que haurien de fer les institucions és reconèixer el problema.