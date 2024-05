Sigue la guerra Taxi-VTC: El taxi denuncia competencia desleal de Uber, Cabify y Bolt

La guerra entre el taxi y las compañías de transporte bajo demanda (VTC) parece no tener fin y, de hecho, suma nuevos capítulos. Y es que la asociación Taxi Project 2.0 ha presentado una denuncia ante la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) por, a través de algoritmos, fijar precios y condiciones de mercado beneficiosas para ellos, con lo que falsean y restringen la competencia.

Competencia desleal

Según ha confirmado a 'La Ciutat' el coordinador de Taxi Project 2.0 Tito Álvarez, "la denuncia ya está en marcha, la pusimos el viernes pasado, y el recorrido dependerá de la CNMC. Sabemos que en ese campo ellos juegan en casa, pero hemos hecho una investigación y hemos visto la correlación que hay cuando Uber baja precios. Cuando lo hace, lo hacen las otras compañías. Es un pacto de precios como los cárteles de los coches, de los camiones, de las gasolineras... Utilizan la tecnología para establecer precios muy por debajo del mercado, precios irreales que no se corresponden ni con el consumo de combustible. Esto está tipificado como estrategia de precios predatorios, un cártel, con la intención de eliminar la competencia", denuncia Álvarez.

Ante esta situación, el coordinador de Taxi Project 2.0 se resigna a esperar que la ley haga su función: "Sólo podemos denunciarlo y esperar. Las leyes son iguales para todos y estamos sufriendo competencia desleal. Esto al final va a perjudicar a los consumidores. Tal y como está ocurriendo en otras ciudades europeas, cuando estas compañías acaban con la competencia suben precios a niveles altísimos, y no hay vuelta atrás", avisa.

En este sentido, Álvarez agradece que "a diferencia de otras ciudades españolas, en Catalunya se han hecho cosas, de hecho Cabify tiene más de 5.000 sanciones de la Guardia Urbana y Mossos por incumplir la normativa. Su modelo de negocio se basa en no cumplir la ley y precarizar a sus trabajadores, sin todo eso sus números no salen". Desde la autocrítica, Tito Álvarez reconoce que "el taxi tiene muchas cosas que mejorar, está claro, y estamos trabajando para ello, pero en este caso dependemos de la administración, que es la que tiene que hacer cumplir la norma".

Cabify, Uber y Bolt

El coordinador de Taxi Project deja claro que "no estamos contra las VTC, estamos en contra de las compañías con las que trabajan estos VTC". Aún así, cree que el taxi puede asumir la demanda que hay en una ciudad como Barcelona: "Si falta transporte pongamos más taxis, pero no nos inventemos una figura externa. En Barcelona hay un gran problema de movilidad, y esto da la sensación de que faltan taxis. Si se ponen más VTC habrá aún más coches que complicarán aún más la movilidad".

Por lo que respecta a los precios, Álvarez reconoce que por mucho que el taxi los bajara para reducir el impacto de esta estrategia "es imposible llegar a esos precios. Hay que tener en cuenta que nosotros no subimos precios. Cuando tienes un fondo de inversión o una empresa como Uber, que tiene fondos de inversion para estar 5-10 años de perdidas para luchar contra la competenia. contra eso es muy difícil competir. Y cuando ya se ha comido a la competencia recupera lo que ha perdido subiendo los precios. Es el modelo de capitalismo salvaje de países como Estados Unidos. Nuestras subidas de precio, si hay, son entre el 2 y el 3%. Hoy he tenido que gastar 120 euros de combustible, es una locura, cada vez tenemos menos margen para marcar los precios teniendo en cuenta los costes. Esto, las compañías con las que trabajan los VTC lo saben y juegan con eso".

Álvarez reivindica la función pública del taxi: "La movilidad es un derecho, no es un mercado. Hay gente que necesita el taxi para moverse. Si caemos en el error de pensar en 'competir' la gente se va a quedar sin transporte. Nosotros no recibimos ninguna subvención, todo es a base de hacer horas. No podemos permitir que el taxi desaparezca".

Buenas noticias

Dejando de lado la polémica por esta presunta competencia desleal, Álvarez se congratula de que, por fin, des de el Ayuntamiento de Barcelona se haya presentado una aplicación que los taxistas podrán utilizar para alertar a los Mossos d'Esquadra en caso de agresión o acoso: "Estamos satisfechos, es una medida que perseguimos desde hace muchos años, el tener linea directa con Mossos desde el taxi. Ayer nos presentaron una aplicacion que a final de año estara terminiada. Con un boton Bluetooth situado en el volante y conectado al móvil, apretando, los Mossos d'Esquadra (no los trabajadores del 112) escucharan lo que pase en el taxi y nos geolocalizarán. Tambien es muy importante que será gratuito, que al final los equipos que llevabamos del 112 que funcionan muy mal cuestan 1.200 euros, y la tecnologia esta bien si la utilizas bien, y esto es un gran acierto. Estamos muy muy satisfechos", se felicita Álvarez.