Setmana de la Salut i la Seguretat a la feina: En quina situació es troben els treballadors actualment?

La salut i la seguretat al lloc de feina és clau perquè els treballadors puguin desenvolupar la seva feina de manera òptima, però la realitat és ben lluny de la situació ideal. Per això, cada any durant la tercera setmana d'octubre es celebra la 'Setmana de la Salut i la Seguretat a la feina', que pretén conscienciar sobre la importància d'aquest aspecte en el sector de la ocupació. Per aquest motiu, a 'La Ciutat' hem volgut dedicar-loi el 'Tema de la Setmana' a una qüestió tant rellevant. Un 'Tema de la Setmana' que hem dividit en tres parts: D'una banda hem analitzat els canvis que proposa el govern central en la legislació que afecta a les baixes d'incapacitat temporal amb el Germán Díez, responsable de l'equip legal de l'assessoria empresarial Rosclar, amb l'Àngel Buxó, membre de la junta directiva d'Autcat, la Organització d'Autònoms de Catalunya, i també amb el secretari de polítiques institucionals del sindicat UGT Carlos de Pablo.

Les noves propostes del govern protegeixen el treballador?

Sempre que hi ha novetats, en qualsevol àmbit, ens preguntem quin efecte tindràn en les persones. En el cas del sector de la ocupació, la preocupació és encara més evident, perquè es tracta d'una qüestió que afecta a la gran majoria de persones de la societat i afecta directament al nostre dia a dia i a la nostra salut tant física com psicològica. En aquest sentit, d'entre les novetats que proposa el govern central destaquen la tornada progressiva d'una baixa d'incapacitat temporal, és a dir que el treballador o treballadora tornarà de manera gradual sempre d'acord amb l'empresa. L'altra novetat destacable és el fet que la tramitació de la baixa l'assumirà la sanitat pública, estalviant al treballador aquesta gestió. I la tercera proposta que hem tractat amb el Germán Díez és la que dona més pès a les mutues a l'hora de valorar una baixa. Amb ell hem analitzat aquestes propostes i també hem fet una radiografia de la situació del mercat laboral i el fet de si els treballadors estan prou protegits avui dia.

Els autònoms, un sector apart?

Les diferències entre els treballadors per compte aliè i els autònoms són evidents i notables, per això hem volgut saber quina realitat viuen avui dia els autònoms, com poden afectar els canvis que proposa el govern central també en aquesta matèria i quina serà la tendència d'aquí en endavant. Ho hem fet amb l'Àngel Buxó, membre de la junta directiva de la Organització d'Autònoms de Catalunya, Autcat, que reconeix que els autònoms segueixen comptant amb alguns handicaps respecte el treballador per compte aliè, com la dificultat a l'hora d'agafar una baixa, la cotització o el pagament de la quota anual.

La radiografia general

Un cop coneguda la realitat de la legislació de les baixes laborals i dels autònoms hem fet una radiografia general amb el secretari de política institucional del sindicat UGT Carlos de Pablo, que s'ha mostrat crític amb aquestes mesures que proposa el govern i que ha deixat clar que encara falta molt camí per recórrer a l'hora de que els treballadors puguin comptar amb una seguretat i protecció al seu lloc de feina.