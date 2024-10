S'està perdent la tradició de portar flors al cementiri per Tots Sants?

S'acosta el dia de Tots Sants i, amb ell, la tradició de portar flors al cementiri per recordar i homenatjar els difunts. Però aquesta tradició sembla que s'està perdent any rere any. Per això, hem volgut comprovar si és així. Ho hem fet amb el president de l'Associació de Majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle.

Una tradició a la baixa

Batlle reconeix que "la gent gran sempre ha estat la que va als cementiris, i això no ha canviat. A banda d'això, hem de tenir en compte que no hi ha tants nínxols perquè hi ha més incineracions, el que provoca que si abans es posaven dos o tres rams ara se'n posa un, perquè no son nínxols sino columbaris més petits. Això, afegit al fet que segueix sent la gent gran la que més va als cementiris i no la gent jove, fa que estigui decaient aquesta tradició".

Una tendència a la baixa que provoca que, lògicament, caiguin els vendes de flors: "El fet que el dia 1 de novembre sigui divendres afecta les vendes. Tot el que és províncies fora de Barcelona, és a dir Taragona, Lleida i Girona i voltants, no es nota tant, però a Barcelona capital la venda baixa molt, i més sent un pont, i si ja li sumem les pluges encara accentúa més aquesta baixada de vendes".

Les flors estrella

Sobre si ha canviat el tipus de flor que es deixa al nínxol, Batlle confirma que "hi ha una competència vers la flor natural i la plàstica o de tela. Hi ha d'altra gent que aposta per aquesta segona opció volen tenir posada la flor tot l'any i que llueixi igualment de bé, i també n'hi ha d'altres que el que segueixen prioritzant és portar la flor natural i anar posant durant l'any, això depèn del tipus de persona".

El que està clar és que les flors que es posen als cementiris segueixen sent les més habituals: "Sempre hi ha les típiques, que son el clavell, la rosa i el crisantem. El clavell és el que mes es consumeix, després el crisantem i la rosa. Ara s'introdueixen més varietat de flors". Tot i la caiguda de vendes, Batlle reconeix que "la venda a peu de cementiri segueix sent una opció per la que aposta molta gent perquè t'evita anar amunt i avall amb la planta" i que "el dia de Tots Sants segueix sent una de les grans dates pel gremi. La reina és evident que segueix sent Sant Jordi, també el Dia de la Mare, Sant Valentí i el dia de Nadal".