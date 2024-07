El Servei Català de Trànsit assegura que els accidents amb vehicles pesants són una "situació puntual"

En una entrevista a la Brúixola, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, assegura que els darrers accidents on s'ha vist implicats vehicles pesants demana "fer un toc d'atenció" però assegura que es tracta d'una "situació puntual". Segons les seves dades, fins al mes de juliol a l'AP7 només s'han produït dues víctimes mortals, que han estat conductors professionals, però que els accidents d'aquest tipus de vehicles s'ha reduït un 8%. De fet, la sinistralitat en aquesta autopista s'ha reduït ostensiblement respecte els anys anteriors. Al 2019, abans de l'aixecament de peatges, van morir 9 persones, al 2022 es van registrar 17 víctimes mortals i l'any passat, 7.

Des d'aquest punt de vista, Lamiel no creu necessari incrementar les limitacions dels vehicles pesants a l'AP7 i, en tot cas, ha recordat que una mesura d'aquest tipus es prendria amb "un consens molt ampli" a la taula de diàleg que està oberta amb el sector. Sí que ha defensat les mesures que s'han pres per supervisar aquests vehicles a través de l'increment de control d'ITVs en carretera. Controls en els quals s'han detectat alguna incidència en el 35% dels vehicles que hi han passat. També ha assegurat que "un dels temes que més es revisen" per part dels Mossos d'Esquadra són les condicions de treball dels conductors i conductores dels autocars a través de la revisió dels tacòmetres.

Les causes de l'accident de Pineda

Pel que fa a l'accident d'un autobús a la C-32, el director del SCT ha explicat que els Mossos encara trigaran temps en investigar els fets i ha assegurat que ara mateix "no hi ha cap hipòtesi" sobre quines serien les causes del sinistre. Tampoc ha volgut pronunciar-se sobre si els passatgers portaven cordat el cinturó de seguretat, que és obligatori. En aquest sentit, Lamiel ha obert la porta a reforçar la necessitat de recordar als usuaris que l'han d'utilitzar. Des d'aquest punt de vista, també ha admès que es podria obrir un debat sobre si també hauria de ser obligatori l'ús de cinturó en el cas dels autobuso de rodalies i urbans.

En el cas de la C-32, Lamiel ha afirmat que fa temps que estan treballant amb el departament de Terrritori perquè la zona de l'antic peatge d'Arenys de mar serveixi per fer filtratge de vehicles pesants. En aquest sentit, el director del SCT veu interessant fer controls als autocars que tenen més presència en aquesta via a causa de la mobilitat de costa.