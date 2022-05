Sèries sobre feminisme i transicions transexuals.

Avui l'Òscar Gonzalez ens fa analitzar dues series:

La primera "Minx" una comèdia que s'ambienta a Los Angeles de la dels 70 en un moment de gran agitació social i just a l'apogeu de la segona onada del feminisme en què les dones feien campanya per la igualtat per tot el món.

Coneixerem a l'escriptora feminista Joyce i com en el seu camí a l'èxit es troba amb Doug, un editor i comercial que es converteix en el seu soci en crear junts la primera revista eròtica per a dones.

Per l'altra banda "Ser o no ser' explica la història de Joel, un adolescent trans de 16 anys que somia convertir-se en un gran intèrpret, alhora que s'enfronta als reptes emocionals de la seva recent iniciada transició.

Sèrie que aborda sense prejudicis un tema d'actualitat i que ens explica les vivències d'un col·lectiu desconegut per a molts o mal entès per altres. Pretén ser una sèrie transformadora, que doni visibilitat i naturalitzi amb frescor i humor la cada vegada més gran gamma d'identitats i expressions de gènere dels joves d'avui dia.

Sis episodis de 25 minuts de durada creada i escrita per Coral Cruz i dirigida per Marta Pahissa. Suposa el debut davant de les càmeres del jove actor trans Ander Puig.

