Política

Sense unitat independentista per al 23-J

El mínim comú programàtic que reclama el president de la Generalitat, Pere Aragonès, està lluny de fer-se realitat a falta de quatre dies per a l'inici de la campanya electoral. A hores d'ara, Esquerra i Junts van per lliure presentant-se respectivament com els únics defensors de Catalunya.