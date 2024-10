"Malvivim i malmengem a la carretera"

CCOO i UGT han convocat 7 dies de vaga general al sector del transport per carretera. Es tracta d'unes aturades que afectaran el Black Friday, el Pont de desembre i fins i tot les festes de Nadal. Concretament, han anunciat aturades pel 28 d'octubre, l'11, el 28 i el 29 de novembre i el 5 i el 9 de setembre. Els sindicats denuncien la nul·la voluntat de les patronals i del govern central per millorar les condicions dels treballadors. Juanjo Pérez, responsable del sector de Transports d'UGT a Catalunya, reivindica a 'La Brúixola' la "jubilació anticipada dels professionals a causa de la perillositat de la professió, no sempre tenim el descans suficient perquè estem en ruta. Tenim falta de descans, depenem de torns i això no fa la professió atractiva per als joves".

Pérez insisteix que "no discutim el salari, però volem regular un calendari". Assegura que dormen on poden i que els toca "malviure i malmenjar a la carretera".

Cal recordar que els autobusos són més necessaris que mai a Catalunya pel servei alternatiu per carretera que s'ha organitzat per suplir el tall ferroviari a Tarragona. En aquest sentit, Pérez espera que aquests conductors també se sumin a la protesta.