El sector immobiliari clama contra les sancions per incomplir la llei d'habitatge

El govern ha aprovat aquest dimarts el règim sancionador dels incompliments de la Llei de l'Habitatge. Aquest nou marc legal castigarà amb sancions d'entre 90.000€ i 900.000€ els propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus amb relació a aquesta normativa.

Sancions injustes

A 'La Ciutat' hem parlat amb Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona que reconeix que "és normal que hi hagi un regim sancionador, però no estem d'acord amb la redacció d'aquest règim, especialment amb les multes que preveuen, que ens semblen desporporcionades. Per un error administratiu com no posar el preu de referència en un contracte sense que afecti al preu real negociat amb el llogater al propietari li pot costar una multa d'entre 9.000 i 90.000 euros. Hem entrat en una persecució i una criminalització dels propietaris, no s'ha fet per regular el mercat, s'ha fet únicament per castigar-los. La normativa el que fa és crear inseguretat jurídica i alarma innecessaria entre els propietaris".

Efecte crida?

Sobre que els llogaters puguin, a partir d'ara, denunciar una eventual situació irregular a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Gorgues no tem un allau de peticions "perquè tant els propietaris com els professionals estan contemplant el que diu la llei i s'estan adaptant a la normativa, per tant no hauria d'haver un allau de denúncies. Hem tingut reunions amb l'Ajuntament i hem preguntat si havia rebut denuncies per questions relacionades amb aixo i ens va comunicar que no hi havia hagut. S'esta posant la vena abans de la ferida". Sí que el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona creu que "als llogaters qualsevol incompliment de contracte els surt gratis".

El lloguer temporal, en el punt de mira

Sobre el lloguer temporal, gran blanc d'aquestes mesures reguladores, Gorgues assegura que "de moment no hi ha xifres sobre la taula. Amb aquest decret se n'han aportat algunes pero tampoc sembla rellevant, sembla que en un trimetre s'han fet 1.000 contractes més en aquest primer trimestre respecte l'any anterior, no és una xifra que signifiqui que hi ha un ús fraudulent d'aquest tipus de contractes, únicament que hi ha hagut un cert traspàs que és minim"

Els APIs, mans a l'obra

Aquesta normativa farà que els APIS comptin amb cinc dies per canviar els seus anuncis en cas d'incomplir la llei: "Aquesta mesura entra dins del reguitzell de mesures que ha anat patint el mercat. Darrerament s'han produit moltes regulacions en molts aspectes que condicionen molt el sector. Si anem afegint mes llenya al foc el resultat es que cremem el mercat de lloguer, que es el que esta passant, cada vegada es signen menys contractes perque els propietaris estan treient les propietats del mercat"

Què fem amb la ciutadania?

Gorgues considera que, en comptes d'introduïr aquest reguitzell de normatives, "aniria en benefici de la ciutadania que l'administració dediqués més recursos. El que s'esta fent es exigir que els propietaris sacrifiquin el seu patirmoni, i qui ha de regular l'habitatge es l'administracio i no els propietaris. Hauriem d'augmentar el parc d'habitatges i s'esta intentant regular la situacio amb un parc d'habitatge molt discriminant, aqui s'esta discriminant propietaris respecte d'uns altres".