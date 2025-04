Sant Jordi 2025: carrers plens de gom a gom, roses i llibres

Catalunya viu avui un dels dies més especials de l’any. A aquesta hora, floristes, llibreters i escriptors viuen de ple una diada de Sant Jordi que promet tornar a ser un èxit en tots els sentits.

La Diada a Barcelona

Com sempre, tot i que Sant Jordi es farà notar a cada racó del territori, Barcelona és el punt neuràlgic de la celebració. A la capital catalana hi ha més parades de roses i llibres que l’any passat, arribant pràcticament a les 450, una xifra que s’ha duplicat des del 2019.

D’aquestes, un centenar s'han col·locat davant de les llibreries i floristeries i la resta omplen les set illes literàries que hi haurà per tota la ciutat. A més, unes 200 compten també amb signatures d’autors.

En total, les parades ocupen més de 3 quilòmetres i mig de la ciutat. Pel que fa a les zones on s’espera més afluència, hi ha l’illa literària del passeig de Gràcia i, per descomptat, la Rambla. I és que les obres que s’estan duent a terme en aquesta artèria s’han aturat per garantir, precisament, que torni a ser el cor de Sant Jordi.

Rambla de Barcelona, 23 d'abril 2025 | Onda Cero

Esmorzar literari al Palau de la Virreina

A la Rambla, concretament al Palau de la Virreina, ha tingut lloc el tret de sortida literari d’aquest Sant Jordi. Es tracta de l’esmorzar d’escriptors que organitza l’Ajuntament de Barcelona.

Prenent cafè i pastetes, aquest matí els autors han agafat forces per a la jornada i han compartit nervis i il·lusió amb els companys de professió.

Uns sentiments que s’aguditzen en el cas dels autors que tot just s’acaben d’estrenar en el món de la literatura. És el que li passa a l’actriu Toni Acosta, que presenta ‘Un caracol en mi armario’, o a la dramaturga Carmela Novara, que debuta amb ‘Una grieta en la tierra’.

Però la intensitat no baixa per més Sant Jordis que hagis viscut. Ho sap prou bé Sílvia Soler, autora de ‘Cor fort’, que celebra que el sol llueixi aquesta diada. També la periodista i poeta Gemma Casamajó, que avui signarà ‘Com l'oculta flor d'un cactus’, i Regina Rodríguez Sirvent, que ho farà amb ‘Les calces al sol’ per tercer any consecutiu.

Edificis a Barcelona

Un dels trets diferencials a la Diada de Sant Jordi a Barcelona és la decoració d'alguns edificis emblemàtics. I l'estrella en aquest sentit és la Casa Batlló al Passeig de Gràcia. La construcció de Gaudí ha tornat a ser el centre d'atenció de totes les mirades, convertint-se en una de les imatges més compartides a les xarxes per la diada.

Casa Batlló, 23 d'abril 2025 | Onda Cero

A més, per Sant Jordi, alguns edificis singulars de la ciutat fan jornada de portes obertes. Moltes de les visites i activitats previstes per aquest Sant Jordi a Barcelona són gratuïtes.

Aquí tens la llista dels edificis que pots visitar aquest 23 d'abril: