Salvador Illa, sobre el finançament català: "L'acord es complirà"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la seva primera compareixença al Parlament. Havia d’explicar la composició del nou govern però el protagonisme ha estat per la negociació dels pressupostos i els compromisos amb els socis d’investidura. Illa ha reiterat que "complirà" amb el nou finançament català. Una rotunditat amb què Illa volia esvair els dubtes, especialment, d’Esquerra Republicana quan encara no fa un mes que va ser investit cap de l’executiu català.

En aquesta línia, Illa ha deixat clar que no farà el joc als que generen "soroll", en al·lusió al PP, i ha reiterat que el nou model serà solidari amb la resta de territoris: "Catalunya no vol ser més que ningú però tampoc menys".

L'aeroport del Prat

Tot i el compromís, la portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, li ha recordat a Illa que només ha obtingut el seu suport per ser president però que no hi ha cap acord de govern ni de legislatura: "Els nostres vots no estan garantits per a res, només per a ser vigilants i exigents en els compliments dels acords. En aquest sentit, Vilalta també ha deixat clar que rebutjaran qualsevol modernització del Prat que impliqui ampliar-ne la tercera pista. Una qüestió que també preocupa als comuns. La seva líder, Jéssica Albiach, ha recordat quina és la seva línia vermella: "Pensem que no s'ha d'augmentar la capacitat del Prat per portar més turistes a Catalunya".

Sobre aquesta qüestió, Illa ha assegurat que complirà el que s’ha acordat. Illa ha apuntat que deixarà treballar "amb llibertat" als tècnics i, posteriorment, es reunirà amb els grups prioritzant a Esquerra i comuns.

Oposició de Junts, PP i VOX

Des de Junts, el president del grup parlamentari, Albert Batet, ha fet una esmena a la totalitat a l’executiu. Li ha retret a Illa que marxés de vacances després de prendre possessió del càrrec i ha titllat l’executiu d’espanyolista. En canvi, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha lamentat que Illa hagi assumit com a propi de l’anterior executiu d’Esquerra i que hagi abandonat els constitucionalistes que van confiar en ell en les passades eleccions. Segons Fernández, l’executiu socialista no uneix i serveix sinó que "divideix" i "claudica". El líder de VOX a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que el govern d’Illa és el contrari del canvi radical que necessita Catalunya.