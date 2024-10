Salut assumeix que trigarà quatre anys a reduir el temps d'espera dels CAP a 48 hores

La consellera de Salut, Olga Pané, dona per fet que hauran de passar almenys quatre anys per reduir el temps d'espera dels CAP a 48 hores. "Ho anirem fent progressivament, però perquè sigui general, crec que consumirà una legislatura", ha afirmat. Precisament, aquest és un dels objectius prioritaris del nou departament: que tothom sigui atès en un màxim de dos dies i no en cinc, com passa ara. La titular de Salut també ha matisat que es tracta de rebre una “resposta assistencial”, sigui telefònica o presencial.

En una trobada amb mitjans, Pané ha refermat els compromisos que ja va exposar en comissió parlamentària. Un d'ells és l'ampliació dels serveis de dentista a persones amb discapacitat intel·lectual i amb amputacions d'extremitats superiors. Ha reiterat que es començarà a implementar abans que acabi l'any i ha obert la porta a concertar el servei. És a dir, que siguin dentistes privats qui l’ofereixin.

"Potser en segons quins territoris, si no tenim espai a dins del CAP, l'hem de buscar fora, veure quins recursos hi ha i si podem arribar a algun acord", ha dit la consellera. En aquest sentit, remarca que, si s’amplien els serveis d'odontologia que ofereix el sistema públic de salut, caldrà també ampliar i millorar les consultes, amb les despeses que això comporta. Amb tot, considera que "no s’ha de veure la concertació com un problema, sinó com una solució”.