Viure i Conviure, un programa que uneix generacions i esquiva les dificultats d'avui dia

Avui hem conegut el programa 'Viure i Conviure', un projecte impulsat per la Fundació Roure que té una iniciativa tant preciosa com d'una vàlua altíssima. Aquesta entitat s'encarrega de fer que dues persones de generacions ben allunyades convisquin en un mateix sostre. D'aquesta manera esquiven les grans dificultats socials actuals, com per exemple la soledat no desitjada i la crisi d'habitatge.

Per això, hem comptat amb la psicòloga de la Fundació Roure Olga Ibáñez, que ens ha explicat com funciona 'Viure i Conviure', com és el procés de formar aquestes parelles i quins beneficis i també dificultats hi ha. Ella s'encarrega de gestionar aquestes parelles i ha vingut acompanyada d'una d'elles, la que formen l'Ana i la Sara. Ana Aspe és una ex mestra de 84 anys i la Sara López una estudiant colombiana d'Enginyeria Biomèdica que està estudiant a la ciutat comtal i que gràcies a aquest programa ha pogut conèixer l'Ana, amb qui porta un any convivint i amb qui ha acabat teixint una relació inquebrantable, podriem dir que ha ampliat la seva família. No us perdeu aquest 'Tema de la Setmana' perquè val la pena escoltar el cas d'aquesta parella entranyable.