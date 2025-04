No aparques así: la DGT avisa del error que te puede costar una multa económica

El estacionamiento puede ser uno de los aspectos más importantes de la conducción, pero a menudo estos no son del todo correctos, ya que los propios conductores a veces no se esmeran en colocar correctamente el vehículo dentro de las zonas delimitadas para ello. Aunque sorprenda a muchos, pese a que el coche se encuentre prácticamente dentro de la silueta de la calzada, si este se encuentra mal estacionado puede suponer sanciones económicas. Es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado un vídeo explicando cómo aparcar correctamente y así evitar la posible multa.

"No estacionar correctamente nuestro vehículo en el espacio destinado para ello es insolidario y, en ciertos casos, susceptible de sanción. Dejamos un vídeo de #RevistaDGT con el estacionamiento perfecto en batería, por si alguien quiere refrescar conocimientos", expone el vídeo publicado en el perfil de X de la DGT.

Acompañado del hastag #NoVasSolo, el metraje muestra como realizar un estacionamiento en batería perfecto en ocho pasos a través de una animación, con el objetivo de evitar los mencionados aparcamientos "insolidarios" y además eludir la posible multa al entorpecer el aparcamiento de otros turismos.

¿A cuánto asciende una multa por un coche mal estacionado?

Según el propio organismo público, aparcar de forma incorrecta conlleva una multa administrativa, sin pérdida de puntos, que va desde los 80 euros hasta los 200 euros. Aunque es cierto que en todos los casos con posibilidad de deducción del 50% si se paga en período voluntario, aunque esta fórmula impide una reclamación posterior por parte del ciudadano.