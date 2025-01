Salou és un destí de benestar i felicitat tot l’any

Salou és la capital de la Costa Daurada. I això s’està posant de relleu a la Fira Internacional de Turisme FITUR, a Madrid. L’Ajuntament de la ciutat vol explicar a la resta d’Espanya i al món que Salou és molt més que un destí de sol i platja. L’alcalde, Pere Granados, ha explicat al programa La Ciutat que volen oferir benestar tots els mesos de l’any, no només a l’estiu.

Turisme per a tota la família

Salou vol ser una destinació per a famílies durant tot l’any. De fet, és una ciutat que ha estat reconeguda per l’Agència Catalana de Turisme per la seva excel·lència en turisme familiar. Però també vol ser un lloc atractiu per a persones de més de 50 i de 65 anys. Per això, a banda del sol i la platja, ofereix activitats culturals i bona gastronomia. I això ho completa amb el benestar i l’exercici que es pot fer a rutes com el Camí de Ronda, que ressegueix el litoral de la localitat.

Capital de la Cultura Catalana 2025

Salou ha estat escollida com a Capital de la Cultura Catalana, agafant el relleu aquest 2025 a Sabadell, que ha ostentat el títol el darrer any. La regidora de Cultura, Júlia Gómez, ha explicat al programa La Ciutat que han preparat moltes activitats en els propers mesos per commemorar aquesta fita. Tot sense oblidar la tradició de les festes populars de la ciutat. Salou ha estat escollida per ser un municipi innovador i modern amb una història mil·lenària i una cultura vibrant, estretament vinculada a Catalunya i al seu desenvolupament històric.

Gastronomia amb gust de mar

Salou i la Costa Daurada són un indret on el mar és protagonista. I els productes que arriben del Mediterrani també ho són a la cuina de la ciutat. Ho ha explicat al programa La Ciutat el xef del restaurant Deliranto, Pep Moreno, que diu que l’element primordial de la seva cuina és el calamar. De fet, el plat estrella d’aquest restaurant amb estrella Michelin és un bunyol d’aquest mol·lusc. L’alcalde, Pere Granados, també ressalta la importància d’aquest sector a la ciutat i en destaca la varietat.