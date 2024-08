Rovira dice que "cuesta digerir" el preacuerdo con el PSC y que ERC dejará de apoyar a Sánchez si se incumple

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha asegurado que "cuesta digerir" el preacuerdo entre los republicanos y el PSC para investir al candidato socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que si no se cumple, Esquerra dejará el de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Los acuerdos se hacen para cumplirse, y esto nosotros lo tenemos muy claro. Y creo que tenemos también posición de fuerza para hacer cumplir ese acuerdo, porque si el acuerdo no se cumple, dejaremos de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez" ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Rovira ha descartado la entrada de ERC en el Govern: "Antes el PSC tiene que demostrarnos que cumple con estos acuerdos y antes queremos ver un PSC muy diferente del que hemos visto en los últimos años".

La dirigente republicana considera que su tarea en la próxima legislatura es "hacer de oposición dura, radical" y ha asegurado que no han pactado cargos con los socialistas.

Consulta a la militancia

Al ser preguntada por cuál cree que será el resultado de la consulta a los cerca de 8.700 militantes republicanos, ha admitido que se trata de "un acuerdo que cuesta digerir, que requiere una reflexión, requiere una evolución".

Además, se ha mostrado "orgullosa de que finalmente el partido haya podido hacer estos debates de carácter político, porque hace demasiados días que el partido estaba en debates demasiado intensos".

"Los acuerdos se hacen para cumplirse"

Sobre la posibilidad de que no se cumpla el acuerdo por parte de Illa, Rovira ha dicho que tiene muy claro que los acuerdos se hacen para cumplirse y ha reivindicado: "¿La amenaza del no cumplimiento hace que no podamos avanzar teniendo un acuerdo?".

"Es muy extraordinario que tengamos la capacidad de provocar un Comité Federal del PSOE que nos de garantías del cumplimiento de este acuerdo y que sume los verificadores internacionales"

También ha explicado que para implementar el acuerdo, requiere de mayoría en el Congreso de los Diputados, cuentan con "planes B".

Junqueras y Puigdemont

Asimismo, al respecto del posicionamiento de Oriol Junqueras, Rovira ha afirmado que este siempre ha remado para que Catalunya fuese más soberana y progrese socialmente.

En el caso del expresidente de la Generalitat y candidato de Junts, Carles Puigdemont ha detallado que su retorno tiene que tener un beneficio hacia el movimiento independentista y un sentido político y añade que "no tendría que dejarse detener"