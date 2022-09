Roma no es va construir en un dia, ens explica, Pedro Huertas

Òscar Gonzàlez aprofita per parlar avui, a la secció històrica de "Nits de Ràdio", d'un període que coneix bé, el de l'antigua Roma, i en concret de la seva divulgació, tot aprofitant que surt el llibre "Coronas de laurel, un caballo en el senado y la nariz de Justiniano" per xerrar amb el seu autor, en Pedro Huertas Sánchez. Llicenciat en Història, arqueòleg i guia de museu. Autor del bloc Roma no es va fer en un dia.

Parlarem de la divulgació avui en dia, de com ha anat canviant dels primers blogs, els blogspot, fins als twitch d'avui dia.

Com aconseguir fer atractiva la història a les noves generacions sense perdre el rigor, sense fer-ho vulgar, però atractiu al mateix temps?

Escoltem la seva xerrada al nits de ràdio amb David Cervelló