En un restaurant, celebreu aniversaris aliens o no?

Hi ha persones que participen molt de les celebracions d'aniversari alienes. Per això, quan van a un restaurant, s'animen a cantar l'aniversari feliç quan entra el pastís de qualsevol taula que no sigui la seva. Fan volar els tovallons i fins i tot en algun cas s'aixequen a aplaudir i a abraçar la persona que fa anys. En canvi, hi ha altres persones que senten vergonya aliena d'aquest tipus de festes sorpresa i es tapen amb el tovalló. Són les dues postures que avui defensem a "El dilema del divendres".