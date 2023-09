La Renovación de Xavi

El primero es que las cosas en lo Deportivo están marchando bien y hay confianza en el técnico, y el segundo que se le da continuidad a una línea de trabajo y que lo realizado en los últimos meses no queda en saco roto.

Xavi tendrá más tiempo para seguir imponiendo su filosofía futbolística que por lo que estamos viendo en los últimos partidos, agrada a los aficionados. En este comienzo de temporada, el Barcelona ha dado un salto cualitativo importante y de calidad en el espectáculo que ha ofrecido, sobre todo en la última semana ya con la presencia de los nuevos fichajes de la temporada, João Félix, João Cancelo y Gündogan.

Para mí es una gran noticia que Xavi siga al frente del equipo, al menos una temporada más teniendo en cuenta que conoce perfectamente la casa, que sabe llevar extraordinariamente bien la presión y que está creciendo como entrenador hasta el punto de que posiblemente lo mejor esté porvenir en el futuro del banquillo del Barcelona.

Está demostrado Que cuando han venido otros técnicos de fuera como Quique Setién o el Tata Martino no han sabido convivir con este complicado entorno y dirigir una nave tan poderosa como la Azulgrana. Incluso buenos técnicos como Valverde, que ganó varios títulos importantes nunca contaron con el beneplácito de una parte de la masa social achacándole que el equipo no practicaba un buen espectáculo. O Luis Enrique, que ganando tripletes vivió también vicisitudes y momentos complicados, y es que estuvo también en el alero. No, el banquillo del Barcelona no es nada fácil.

Al fin, esta temporada al Entrenador vallesano vallecano, le han dado una plantilla lo suficientemente competitiva como para exigirle fútbol y títulos. Tiene un bloque muy equilibrado y jugadores suficientemente diferenciales como para soñar con ganar la liga y ofrecer una muy buena imagen en Europa donde el límite es difícil de conocer. Esta será una prueba de fuego importante para saber realmente si Xavi es el hombre ideal en el futuro para continuar.

Con este equipo debe conseguir resultados importantes y justificar la apuesta que el club ha hecho en la que será casi su tercera temporada al frente del Fútbol Club Barcelona.

Y ya no hablemos de la tranquilidad que supone saber que el técnico va a seguir al frente, pase lo que pase la temporada que viene, lo cual tranquiliza al propio Tecnico, le da poder ante los futbolistas y estos saben a qué atenerse y qué es lo que desea su entrenador de la próxima campaña. Lo he dicho todo positivo y además merecida la continuidad de Xavi Hernandez al frente del fútbol club Barcelona.