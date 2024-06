La relación entre clubes y selecciones.

Es evidente que existe un problema en ese tobillo derecho del centrocampista holandés, pues son tres lesiones las que tuvo esta temporada y en la última lleva ya un largo tiempo sin haberse recuperado definitivamente y en condiciones. Muy mal ha tenido que verse para no forzar en este torneo, y eso si beneficiar al Barcelona con la decisión.

Todo lo que hubiera sido arriesgar teniendo en cuenta los precedentes de esta temporada y lo dolorido que ha quedado y vulnerable ese tobillo hubiera sido un riesgo considerable para el futuro de la carrera deportiva del centrocampista holandés. Tendrá tiempo de sobra para recuperarse perfectamente y estar en condiciones de debutar con el Barcelona en la pretemporada a la que llegará incluso mucho más fresco. Es una gran noticia para el club que le paga, no lo olvidemos el que temporada tras temporada y además un excelente sueldo, Mantiene al futbolista. Y entremedias surge la figura de Ronald Koeman, el que fuera ex futbolista y ex entrenador del Barcelona arremete contra el club por haber precipitado el regreso de su compatriota en la recta final de la liga. Koeman olvida muchos aspectos, uno de ellos que el que le paga efectivamente es el Barcelona y otro no menos importante es que cuando él era entrenador del Barcelona, recuerdo claramente como en el partido de Lisboa frente al Benfica, precipitó el regreso de Pedri al equipo aquel partido y eso le costó una recaída al tinerfeño de la que tardó mucho más tiempo en recuperarse. Koeman ahora olvida su paso como entrenador, y solo mira desde la óptica egoísta de un seleccionador que ni siquiera es el que paga los futbolistas. Esta dictadura de las selecciones se tiene que acabar y de los calendarios futbolísticos y los clubes se tienen que plantar. Lo que atisbó Ancelotti hablando del mundial de clubes era un avance de lo que puede ser una secesión o una rebelión de los equipos Que en un momento dado al poner a los jugadores y pagarles, van a empezar a exigir que el calendario tenga prioridades para los equipos y que los ingresos sean para los que realmente mantienen el circo. Ahora que empieza la Eurocopa y que es un año con Juegos Olímpicos no está demás recordar que son los clubes, los que gentilmente ceden a sus estrellas y son los organismos internacionales, los que se benefician y que el prestigio va a los jugadores a nivel individual. Con un calendario cada vez más complicado hace temblar, pensar lo que viene por delante y que por ejemplo Lewandowski haya dado ya un primer susto sin haber comenzado el torneo. El Barcelona tenía 12 jugadores inscritos en la Eurocopa, ahora serán 11 y habrá que rezar porque todos acaben bien el campeonato, como se les dejó en perfectas condiciones para comenzarlo. Eso si Koeman anda muy falto de memoria, quizás sea la edad.