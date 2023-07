Rècord de temperatura més alta mai registrada a Catalunya: 45ºC a Darnius

Catalunya torna a activar l’alerta vermella per calor intensa. I és que avui se superaran rècords històrics de temperatura passant puntualment per sobre dels 44 graus. Un pic de calor que es notarà sobretot a les comarques gironines, on s’assolirà el perill màxim.

De fet, aquest matí i migdia ja s’han registrat rècords com a Darnius, a l’Alt Empordà, on els termòmetres han marcat 45 graus, la temperatura més alta mai registrada a Catalunya. Aquest pic de calor es deu a l’arribada d’una massa d’aire càlida i seca que, juntament amb el sol i la baixa humitat, afavoreix els registres alts de temperatura.

Una situació que pot recordar al pic de calor que va haver-hi la setmana passada, però no es viurà igual... i és que segons ha explicat a Onda Cero la cap de l’equip de Predicció i Vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Bruset, la massa d’aire calenta de la setmana anterior no va arribar a l’interior de Catalunya.

En aquest sentit, des de Protecció Civil recomanen evitar sortir al carrer a les hores de màxima calor, prevista sobretot durant el migdia i la tarda. A més, demanen que es tingui especial vigilància de les persones més grans de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitats físiques o psíquiques, persones que hagin d'estar o realitzar activitat física a l’aire lliure i persones amb malalties cròniques.

Avís per calor nocturna

El que també s’ha emès és un avís de calor nocturna intensa, i és que per aquesta matinada s’espera passar una nit tòrrida, per sobre dels 25 graus. Segons el Meteocat, demà les temperatures han de baixar, tot i que continuaran sent elevades a la zona de Ponent, Catalunya Central i l’Ebre.

Risc d'incendi forestal

Davant aquestes temperatures, i sumant-li un baix percentatge d’humitat, el risc d’incendi és molt alt. És per aquest motiu que Protecció Civil ha activat el nivell 3 del Pla Alfa, el més alt, en una cinquantena de municipis de 8 comarques per perill elevat d’incendi forestal.

A més, per reduir els riscos s’han restringit els accessos als espais naturals del Garraf, el Monstant, Montmell – Marmellar, Montgrí, cap de Creu i l’Albera. Amb l'activació del nivell 3 del pla Alfa no es permet l'accés ni en bicicleta ni a peu pel risc que comporta.

Unes restriccions, segons el cap de l’Àrea Regional dels Agents Rurals a Girona Ignasi de Dalmases, que es prenen amb un doble objectiu: evitar incendis i evitar ferits per incendis.

Dalmases ha recordat que el 90% dels incendis són provocats per un factor humà, ja que encara hi ha gent que encén foc o tira burilles per la finestra. Per això també s’han suspès 1.400 activitats entre les quals l’ús de radials i bufadors i treballs apícoles o forestals. En aquest sentit, Solé des de Protecció Civil ha demanat comprensió, complicitat i precaució per part de la societat.

Aquest episodi d’elevat perill d’incendi s’allargarà, de moment, fins demà.