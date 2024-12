El racisme és estructural i està instal·lat a tota la societat

En aquesta trobada s’establiran compromisos concrets per avançar en l’agenda d’igualtat. Hi ha presència de representants de la UNESCO, del Govern central i també del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. Al programa La Ciutat hem parlat amb Gina Pol Borràs, secretària d'Igualtats del Govern de la Generalitat, que apunta que cal un abordatge transversal d'aquest problema. En aquest fòrum s'ha posat de relleu el fet que hi hagi persones que pateixen multidiscriminació: per raons de gènere, de raça, d'identitat o d'orientació sexual i també per raons de discapacitat.

Multifactors del racisme

"El racisme no és biològic, ens han educat en una mentalitat racista", apunta la secretària d'Igualtats del Govern de la Generalitat. Per això considera que cal treballar des de molts sectors per portar a terme una deconstrucció social que permeti combatre la discriminació i el racisme. Reclama una estratègia comuna entre organitzacions i administracions per enfrontar-se a la potència de l'extrema dreta, que escampa els discursos racistes sobretot a través de les xarxes. Gina Pol Borràs assegura que les dades demostren que Espanya és un país racista i que cal canviar la mirada i la manera de relacionar-nos.