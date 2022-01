Quins motius han portat al boicot de hollywood als globus d'or?

No han estat un globus d'or com estem acostumats, per començar no van ser retransmesos per televisió, no va haver catifa vermella ni assistents a la gala, tot va ser en format online, tot penjant tuits amb els noms dels guanyadors de cada categoria.

L'Òscar ens explica els motius del boicot i si creu que aquest mal als guardons atorgats per l'associació de premsa internacional serà definitiu o tot tornarà a la normalitat en properes edicions.

També comentem un parell de propostes. Per una banda "Chapelwaite" amb Adrien Brody, una sèrie de televisió de terror nord-americana basada en el relat "Jerusalem's Lot" de l'escriptor nord-americà Stephen King.

L'altre és Station Eleven, una minisèrie de ciència-ficció post-apocalíptica nord-americana creada per Patrick Somerville basada en la novel·la homònima del 2014 d'Emily St. John Mandel.

Ens ho explica l'Òscar Gonzàlez al nits de ràdio amb David Cervelló