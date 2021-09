Quina funció tenen els neurotransmissors en el nostre benestar emocional?

Avui parlem al programa del funcionament cerebral i com això afecta al nostre

estat psicològic. Ho fem parlant dels principals neurotransmissors.

Aprendrem perquè aquests neurotransmissors afecten tant en el

nostre benestar emocional i què podem fer per potenciar la nostra dopamina, serotonina i altres mecanismes del cervell per tal que ens donin la màxima satisfacció possible.

La serotonina, la oxitocina i altres neurotransmissors són analitzats en detall pels psicòlegs Susana Sanchez i Jose Antonio Alcuéscar al nits de ràdio amb David Cervelló