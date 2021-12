Quina ha estat la millor sèrie de l'any de l'univers Marvel?

No hi ha dubte que les pel·lícules de l'univers dels còmics de marvel tenen molta tirada, com ha quedat clar amb les espectacular dades de la primera setmana de "Spiderman no way home".

Enguany Marvel ha apostat també molt fort per les sèries i per implicar-les encara més amb les trames del cinema.

Han estat un total de quatre propostes amb actors i una d'animació.

Quines han estat les vostres preferides? Quines han estat més comentades?

Encerts i desencants de personatge a priori secundaris però que vant agafant pes, com són Loki, La bruja escarlata, Falcon, el soldado de Invierno, Ojo de Halcón...

Ens ho explica l'Òscar Gonzàlez al nits de ràdio amb David Cervelló