L'escriptor Víctor Ruiz Novel ens fa reflexionar sobre Maria Magdalena

Què en diu la història oficial d'ella? Què ens en diu la biblia? i els textos apòcrifs?

Com va ser ella realment, què en sabem i quina relació va tenir amb Jesucrist.

Amb Victor fem un repàs per tota la ficció que s'ha creat al voltant de la seva figura, musicals, llibres, pel·lícules per lloar, valorar i resarcir, com a fet la pròpia església, la seva figura.

En Victor Ruiz ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló