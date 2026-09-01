El president del grup parlamentari del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha analitzat a La Brúixola algunes de les principals qüestions que marcaran l'inici del curs polític, entre elles la situació del sistema educatiu català després de la destitució de la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. Pedret ha defensat els acords assolits entre el Govern i la majoria de sindicats docents i ha posat en valor la inversió addicional de 2.600 milions d'euros prevista per reforçar el sistema educatiu.
Durant l'entrevista, Pedret també s'ha referit a la crisi migratòria registrada aquest estiu a Ceuta, que ha situat al centre del debat polític i institucional. El dirigent socialista ha lamentat la pèrdua de més de 150 vides i ha assegurat que "el que hem vist té molt poc a veure amb els fluxos migratoris". Segons ha explicat, els moviments registrats no responen als patrons habituals de la migració irregular cap a Espanya, sinó que tenen més relació amb "fórmules de pressió i desestabilització".
Pel que fa a la possible redistribució de menors arribats a Ceuta entre diferents comunitats autònomes, Pedret ha defensat una resposta basada en la "lleialtat institucional i la solidaritat". Ha considerat que Catalunya està en disposició d'estudiar l'acollida d'una part d'aquests joves i ha assegurat que aquesta qüestió és assumible per la Generalitat. Mirant al nou curs polític, ha situat entre les principals prioritats l'execució dels pressupostos aprovats aquest estiu, el desplegament del nou model de finançament i l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia.