Que eren les "Brigades internacionals"?

Aquesta setmana l'Òscar ens proposa viatjar al passat recent del nostre país, concretament a la guerra civil i ho fem avui escoltant com es van generar i organitzar les brigades internacionals. Ho fem a través d'un llibre i el seu autor que explica d'on venien, què els va moure a venir a lluitar a una guerra de la que poca cosa en sabien i quin va ser el motiu del seu final, encadenat com ens comenta en la posterior segona guerra mundial.

Quins paral·lelismes hi ha amb l'ajuda i voluntaris del conflicte actual a Ucraïna?

En Jaume ens explicarà curiositats com per exemple perquè van venir molts Islandesos i com es van enterar del conflicte.

Ens ho explica l'Òscar Gonzàlez amb l'autor i professor Jaume Claret al Nits de ràdio, amb David Cervelló.