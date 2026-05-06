"Que els nens tornin a somriure ja és començar a guanyar la guerra"

Sor Lucía Caram ha explicat que la benedicció del papa Lleó XIV al nou corredor humanitari és "un regal" i un impuls per continuar la tasca a Ucraïna. Aquest serà el corredor número 44 i servirà per reforçar la visibilitat d’un conflicte que, segons denuncia, està quedant en segon pla malgrat la seva duresa. L’objectiu immediat és "enviar 30 ambulàncies més a la primera línia" per salvar vides.
La religiosa també ha destacat la sintonia amb el nou pontífex, a qui defineix com "lúcid" i compromès amb la pau i les causes socials. Després de diverses trobades, assegura que manté el suport a la feina iniciada amb el papa Francesc i que la seva veu pot ser clau per mantenir Ucraïna al focus internacional en un moment en què costa cada cop més mobilitzar ajuda.
En paral·lel, Caram ha posat en valor el projecte "255 somriures per Ucraïna", que porta infants ucraïnesos a Catalunya per oferir-los uns dies de descans lluny de la guerra. "Són nens que han viscut situacions extremes" i que, durant l’estada, recuperen moments de normalitat. "Que tornin a somriure ja és començar a guanyar una mica la guerra", afirma, tot recordant que la prioritat continua sent salvar vides i no oblidar el patiment del poble ucraïnès.