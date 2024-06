La promoción de ascenso

Después de no haber conseguido el ascenso directo y por tercer año consecutivo, el Eibar, ha quedado fuera en los playoffs, a pesar de haber conseguido la mejor clasificación detrás de los dos equipos que ascendían directamente. Saltó la gran sorpresa ayer en Ipurua con la victoria del Oviedo que le da una gran ventaja al Espanyol de cara a la última eliminatoria si consigue hoy superar al Sporting de Gijón.

Los playoffs de ascenso son un caramelo auténticamente envenenado temporada tras temporada. Primero porque se quedan a las puertas los equipos de haber subido directamente y después porque casi siempre fracasan los que mejor situados están en la clasificación a pesar de tener el factor cancha su favor, como ocurrió con el once armero en la tarde noche de ayer. De eso tendrá que tener mucho cuidado el Espanyol esta noche frente al Sporting de Gijón y no confiarse en exceso, a pesar del magnífico resultado que se trae del estadio del Molinón con la victoria por 0 a 1 con el gol de Javi Puado. El españolismo se ha movilizado para la cita y no va a fallar, pero la irregularidad de los blanquiazules no da garantías cien por cien de acudir a la última ronda. Es más se le está poniendo todo de cara al Espanyol Pues ahora si jugará siempre en casa con el factor cancha el último partido y valiéndole incluso un empate al final sin tener que ir a los lanzamientos de penaltis. Pero ya estamos viendo que no siempre los favoritos culminan el ascenso y el Oviedo podría ser uno de los tapados viniendo desde atrás y yendo a más en la recta final del campeonato. No subir sería un durísimo golpe para los de Manolo Gonzalez y para el españolismo que poseían posiblemente la mejor plantilla de la temporada y que se han mostrado muy irregulares y fallones a lo largo de todo el año. Hoy no lo tendrán fácil, pero si supieran ante los suyos a los Sportingsitas, deberían echar el resto para regresar a la máxima categoría por la vía rápida con esa eliminatoria ante el Oviedo con todo a favor de rematar la faena tras un año en enormes dificultades. Es el momento.