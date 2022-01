El programa de mentoria dóna “escalf” els refugiats

Com funciona el sistema escolar, què cal fer per servir el sistema públic de salut, què és el carnestoltes o quines festivitats celebrem i com ho fem són algunes de les qüestions quotidianes els migrants que arriben a Catalunya en busca d'asil desconeixen, però que gràcies al programa de mentoria aprenen.

La secretària d'Igualtats de la Generalitat, Mireia Mata, explica que la iniciativa vol donar “escalf” a les persones que “han fugit del seu país” i es troben una “situació de solitud i feblesa emocional”.