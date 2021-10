Programa especial en motiu del Dia Internacional Contra del Càncer de Mama

En motiu de la celebració del Dia Internacional contra el Càncer de Mama el programa Lideratges amb Ariadna Belver es grava a la seu de Consentino City Barcelona. A la tertulia debatrem sobre la importancia de la prevenció i la detecció precoç de la malaltia així com de la investigació i ens esplicaran com desde la Fundació Contigo han crear una campanya per recaptar fons amb arquitectes i interioristes de Madrid i Barcelona han gravat un video “Yo me sumo a la investigación del Cáncer de Mama” i animen a fer un donatiu a la fundació