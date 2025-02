"Un polític no hauria de poder difondre inversions com la d'una cryptomoneda"

El passat 14 de febrer, el president de l'Argentina, Javier Milei, va qualificar la criptomoneda $Libra com a “un projecte privat que es dedicarà a incentivar el creixement de l’economia argentina”. Això va provocar una gran pujada del valor d’aquesta criptomoneda… que es va ensorrar hores després, quan els inversors principals van vendre’s les criptomonedes.

Milei s’ha excusat en entrevistes assegurant que ell va fer la recomanació a títol personal i no com a president de l'Argentina. Ara, però, la Justícia argentina investiga a Milei pel seu rol en una presumpta estafa. De moment, el fiscal ha demanat informes al Banc Central per esclarir qui ha participat en la polèmica acció.

"Per mi ja és culpable"

El director d'innovació a l'Institut d'Estudis Financers, Eloi Noya, considera que cap figura pública o política hauria de poder recomanar i difondre inversions de cap tipus, però encara menys tan poc segures com són aquest tipus de cryptomonedes tan poc fiables. "Per mi ja és culpable", afirma. Noya creu que a la llarga s'acabarà regulant aquest tipus d'inversió, ja que moltes d'elles cauen en estafes o en inversions molt poc segures.

Tot i això, segons Noya, s'ha de diferenciar entre els "memecoins" i altres tipus de monedes. Segons Noya, els memecoins són aquest tipus de monedes virtuals poc fiables i amb un valor molt baix, mentre que d'altres com Bitcoin o Ethereum tenen més fiabilitat tot i seguir sent inversions de risc.