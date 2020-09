Polèmica sobre quin serà el permís dels pares dels nens que hagin de fer quarantena

En les darreres hores, el vicepresident del govern central, Pablo Iglesias, ha assegurat que els pares podran accedir a la baixa per tenir cura dels nens que s'hagin de quedar a casa tot i tenir un PCR negatiu per ser contacte directe d'un company positiu

A menys de dues setmanes per l'inici del curs escolar encara hi ha molts serrells a tancar. Entre ells, com podran cuidar els pares als nens que hagin de fer una quarantenar per haver estat en contacte amb un company que hagi donat positiu de coronavirus tot i que ells hagin donat negatiu.

A principis de setmana, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, explicava que en aquests casos, els pares no podran agafar-se la baixa i que només es podran acollir al pla "Em cuida", que permet una reducció de la jornada labora fins al 100% tot i que sense seu. Aquesta proposta va aixecar totes les alarmes. Des de la Generalitat, el vicepresident, Pere Aragonès, demanava ahir una rectificació per donar garantia als pares. En les darreres hores, des del govern central, el vicepresident, Pablo Iglesias, ha contradit a la ministra Montero i ha assegurat que tots els pares podran agafar-se la baixa per tenir cura dels seus fills amb el reconeixement, com a mínim, del 75% de les seves cotitzacions socials. Recordava Iglesias que encara que un nen doni negatiu, ha de fer la quarentena i que això suposa que tampoc es pot quedar amb els avis, que són col·lectiu de risc.

De moment, el cert, és que no hi ha encara rés en ferm a pocs dies per l'inici del curs escolar.