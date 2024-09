El peso de los Campeones

La Signatura

Cuando uno está acostumbrado a ganar prácticamente todos los partidos y consigue un triunfo tan brillantemente, como el que consiguió la selección española en la última Eurocopa de Alemania, donde ganó los siete partidos que disputó y venció a todos los campeones del mundo europeos, es normal que el nivel de exigencias se dispare y estén obligados prácticamente a ganar todos y cada uno de los partidos que disputa.

Ayer en Belgrado se medía a una selección Serbia venida a menos en los últimos tiempos y que por tanto debía ser víctima del arrollador caminar de nuestra selección en los últimos tiempos . Para muchos el Empate sin goles en el Pequeño Maracaná fue una decepción , algo que en otros tiempos y jugando fuera de casa y con sistema de liga se hubiera considerado un buen resultado en clave clasificatoria .

Es lo que tiene ser favoritos y elevar la exigencia. Y es cierto que incluso Serbia planteó el Duelo con enorme complejo de inferioridad de España y con un sistema ultradefensivo a pesar de jugar ante su aficionados. No se sonrojó y dio todo el Balón y el campo a la selección española.

Es verdad que los nuestros no estuvieron acertados de cara al marco contrario y no aprovecharon las numerosas llegadas que tuvieron y el control del partido pero también es cierto que faltó el ritmo y la intensidad que solo te dan los partidos y que por mucho que queramos no se puede tener tan pronto en una temporada que no ha hecho más que empezar .

España ha conseguido armar un grupo de gran potencial y nadie tiene los dos extremos de los que nosotros podemos presumir. Nico Williams y Lamine Yamal marcan muchas diferencias y los rivales les temen. Con todo, el regreso de Rodrigo ante Suiza se antoja muy importante para el resurgir de la selección .

Por desgracia la lacra de las lesiones también apareció en la jornada de selecciones y le tocó a la Real Sociedad que pierde a su capitán Mikel Oiarzabal y al Real Madrid que vio como se lesionaba Militao. Aún queda otra tanda importante de partidos por disputarse este fin de semana con el riesgo que conlleva. Eso es lo más importante. Lamine que acabó con un golpe en el gemelo tras el duelo de Valladolid y que ayer fue el mejor, jugó los 90 minutos. Confiemos y crucemos los dedos para que salga indemne del desgaste del parón de selecciones si no es mucho pedir.