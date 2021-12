Personatges eterns: Eva Harrington (Eva al desnudo)

L'escriptor Víctor Ruiz Novel ens fa reflexionar sobre el personatge que millor ha representat l'estereotip de "la mosquita muerta" a través del film "all about eve", aquí "Eva al desnudo"

De què ens parla, qui és i què representa aquest personatge? Quines característiques té aquesta descripció i on trobem aquest tipo de persones i actituds?

La película gira entorn a dos personatges, l'estrella Bette Davis: Margo Channing i la que es coneix i passa a la posteritat com "la mosquita muerta" Anne Baxter: Eva Harrington.

Com ens comenta en Víctor el fet que el nom de la película sigui "Eva" i no "Margo" ja ens dona d'entrada quina és la mirada, quin és el personatge que marcarà a generacions i que ha fet que aquesta película estigui considerada com una de les millors de la història del cinema.

Quina connexió té amb el cinema Almodobar i més concretament sobre "Todo sobre mi madre"?

Víctor ens analitza el personatge i les motivacions, els seus objectius, comportaments al nits de ràdio amb David Cervelló