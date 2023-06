Pere Navarro: "Si la logística s'atura, s'atura el món"

El Saló Internacional de la Logística dona el tret de sortida a la seva vint i cinquena edició. Enguany ens trobem davant el SIL més internacional de la història. El 40% de les 650 empreses expositores provenen de països estrangers. A més, s’espera que unes 20mil persones passin pel pavelló número 8 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona per conèixer les darreres novetats d’un sector que representa un 7% del PIB espanyol.

La sostenibilitat, principal repte

Segons ha detallat el president del SIL i delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, es troba en un moment de creixement constant. "També cal tenir en compte el context en el què ens trobem. La covid ha impulsat el comerç electrònic i també la mobilitat urbana del món logístic".

Solucions

Per acabar amb la contaminació que genera la logística a les ciutats, cal trobar solucions disruptives per descongestionar la mobilitat urbana alhora de transportar els productes al seu destí final amb una mirada posada en la sostenibilitat. Una d’elles és la constricció de micromagatzems.

I aquest és el cas de l'empresa Greeve. El seu CEO i cofundador, Pere Roca, que gràcies a la construcció de 40 hubs per emmagatzemar, poden apropar el producte als màxim al seu destinatari i permetre que es puguin distribuir amb petits vehícles elèctrics.

També cal tenir en compte la gran quantitat de trajectes que es fan de forma innecessària. La Georgina Coll, directora d’operacions de l’empresa Colomat, ens ha explicat que a través de les taquilles intel·ligents poden desenvolupar sistemes per a l’entrega i recollida de productes de forma sostenible.

Per tant, la intel·ligència artificial juga i jugarà un paper clau per incentivar la sostenibilitat i millorar l’eficiència de les empreses del món logístic.

Euskadi, la comunitat convidada

Aquest any el SIL ha comptat amb el País Basc com a comunitat autònoma convidada. Amb infraestructures com el port de Bilbao o l'aeroport de Vitòria, és un node logístic estratègic a l'eix atlàntic. En la inauguració del saló, el govern basc ha fet una crida a millorar la col·laboració amb Catalunya.

"Barcelona i Vitoria no competeixen pels corredors, compartim un espai comú on totes les comunitats surten guanyant", ha afirmat la Vice Lehendakari i consellera de Treball i Ocupació del govern basc, Idoia Mendia.