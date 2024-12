Pel Nadal, els regals digitals guanyen terreny davant els objectes físics

Amb l’arribada de les festes, la tecnologia es presenta com una opció atractiva per als regals, donat que el canvi cap a un entorn digital és cada cop més evident. En aquest context, César Córcoles, professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació a la UOC, entrevistat al programa Nits de Ràdio d’Onda Cero Catalunya ha revelat quines són algunes de les tendències actuals en les compres. "Sempre que hem volgut regalar tecnologia ens hem hagut d'anar adaptant any a any, perquè aquestes coses canvien sovint", apunta Córcoles, fent referència a com els regals tecnològics, com les aplicacions i abonaments a serveis digitals, han substituït els objectes físics tradicionals.

Segons l’expert, les opcions de regal com les targetes per a serveis de música o pel·lícules online estan a l'ordre del dia i són més accessibles que mai, especialment als grans magatzems. "Hi ha abonaments per escoltar música o veure pel·lícules, que són perfectes si vols fer un regal que funcioni amb qualsevol telèfon, sigui Apple o Android", afegeix. Tanmateix, destaca que, tot i la pràctica de regalar tecnologia digital, hi ha persones que encara prefereixen l’aspecte tangible del regal físic, amb un paquet embolicat.

Una de les novetats més destacades en l'àmbit tecnològic són els anells que monitoritzen la salut. Fins ara, dispositius com els rellotges intel·ligents han estat els protagonistes, però el profesor universitari apunta que "els anells tecnològics, que mesuren dades com el pols cardíac o l'oxigen en sang, estan a punt de conquerir el mercat". Aquests dispositius són més precisos que els rellotges perquè els sensors poden estar en contacte més proper amb la pell, oferint una millor mesura dels indicadors de salut. "Serà un regal original aquest Nadal, sobretot si vols sorprendre amb una cosa que no tothom té", assegura.

No obstant això, a l’hora de regalar tecnologia, cal tenir en compte la compatibilitat entre els dispositius. "Els fabricants volen que et quedis dins del seu ecosistema. Un anell Apple, per exemple, funciona millor amb un telèfon de la mateixa marca", explica Córcoles, advertint que una investigació prèvia sobre els productes que utilitza la persona a qui es vol regalar és essencial per evitar decepcions.

La durabilitat de la tecnologia és una altra qüestió important a l’hora de fer un regal. Com es va observar amb les videoconsoles, les noves tecnologies estan en constant evolució, i els dispositius poden quedar obsolets en poc temps. "Avui dia, si regales tecnologia, has de pensar que, en molts casos, el suport no serà més enllà de 6 o 7 anys", afegeix l’expert. Això afecta especialment els dispositius com els mòbils i videoconsoles, que requereixen una investigació exhaustiva abans de fer una inversió.

En aquest context, Córcoles també destaca la creixent popularitat de les aplicacions de fitness i les ulleres de realitat virtual, que es venen com una solució a les rutines d'exercici a casa. "Als Estats Units ja s'utilitza la realitat virtual per fer gimnàs a casa. Però, com amb qualsevol tecnologia, cal reflexionar si realment la persona farà servir el dispositiu més enllà dels primers mesos", alerta el professor.

Córcoles no ha volgut deixar fora dels seus comentaris la nova onada de tecnologia basada en la intel·ligència artificial. Tot i que alguns dispositius ja comencen a integrar-la, considera que encara és aviat per fer de la IA un criteri decisiu a l’hora de regalar tecnologia. "Molt poca gent ara mateix compra un dispositiu pel simple fet que sigui millor en intel·ligència artificial, però d'aquí un any o dos podria ser un factor clau", conclou.