Pedro Sánchez: "Tornarem a guanyar el 2027"

Segona jornada del congrés confederal de la UGT, que ha tingut el president Pedro Sánchez com a gran protagonista. Després de ser rebut per un bany de masses, Sánchez ha defensat les polítiques d’esquerra del seu govern de coalició, que vol liderar més enllà del 2027. En clau catalana, ha agraït l’esforç de totes les administracions per solucionar la crisi de l’habitatge.

Davant un públic entregat al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, Pedro Sánchez ha valorat els avenços socials que ha liderat el seu govern de coalició, juntament amb els socis d’investidura i els sindicats. Més enllà de la reforma laboral, la millora del salari mínim o les pensions, Sánchez promet no desistir davant els atacs de la dreta. "Quan em diuen que aguanti i en donen ànims ho agraeixo molt, de cor, però ens queden tres anys i els que vinguin després", afegeix el líder del PSOE.

Com a properes metes del govern, Sánchez vol centrar esforços, entre altres, en augmentar el parc d’habitatge públic. I troba en les administracions catalanes un gran aliat. "Gràcies Generalitat i Ajuntament per treballar plegats en aquesta línia, el nostre objectiu és assolir la mitjana del 9% dels països europeus", ha afegit.

I defensa les seves polítiques el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, qui promet "fer costat al govern central pel que resta de legislatura". En clau congressual, 800 delegats votaran avui al vespre, a porta tancada, per ratificar Álvarez com a cap de l'organització, ja que és l'únic candidat a liderar de nou del sindicat.