Un partido que puede decidir una liga.

Puede abrirla a más equipos en caso de que el conjunto catalán logre la victoria y meter en la pelea al propio 11 gironí junto con Barcelona y Atlético de Madrid, o puede dejar el campeonato muy herido de muerte. Si el Madrid consigue la victoria, aleja a los de Michel y mantiene serias distancias con respecto a sus otras perseguidores. Puede ser el partido llave del campeonato y con un peso muy importante en las próximas semanas.

De lo que ocurra en el estadio de Chamartín, dependerá buena parte de las opciones que aún le queden matemáticamente a Barcelona y Atlético de Madrid, pues es evidente que si los blancos no se van dejando puntos y mantienen una diferencia entre seis y ocho puntos, considerable, les permitiría tener un colchón Suficientemente importante como para llegar a la lucha final de la liga con holgura y tranquilidad. Viendo la regularidad del Real Madrid no parece que haya muchos equipos capaces de crearles problemas a los blancos como el propio Girona. Pero incluso en la ida cuando la sensaciones eran mejores del equipo de Michel, los blancos ganaron contundentemente y claramente en Montilivi, dejando en evidencia las aspiraciones al título de los Rojiblancos.

Es verdad que el Girona ha crecido en los últimos tiempos y ha sido capaz de vencer y convencer al Barcelona y consolidarse como una auténtica alternativa de poder, pero no es menos cierto que en las últimas semanas ha bajado algo su rendimiento, y ha visto como algunos de sus efectivos importantes, entre otros Yangel Herrera y Blind no van a poder estar en esta cita tan crucial. Los blancos tampoco tendrán a todos sus efectivos y si finalmente Rüdiger no están en condiciones de jugar de inicio, con la ausencia de Nacho, la defensa quedaría una vez más muy diezmada, como ocurrió ante el Atlético de Madrid. Pero al margen de este partido bien, harían azulgranas y colchoneros en fijarse en su respectivos compromisos ante Granada y Sevilla, para tratar de aprovechar el traspiés de cualquiera de los dos, pues si el que pierde es el Girona se les abrirían las opciones cuando menos del subcampeonato y una plaza en la Supercopa de España, la temporada que viene y si el que pierde o empata es el Madrid se les abrirían las opciones de cuando menos seguir teniendo aspiraciones de competir la liga.

La recuperación de hombres como Ter Stegen y Raphinha en el equipo de Xavi deben ser suficientes junto con la nueva tendencia que ha cogido el equipo los últimos partidos para conseguir la tercera victoria consecutiva tras su anuncio de abandonar el equipo al final de la temporada y enganchar, otro nuevo triunfo que refuerce anime al equipo de cara al importante duelo europeo de liga de campeones, de dentro de 10 días frente al Nápoles italiano.