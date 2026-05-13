Parlon i Trapero es disculpen per la infiltració policial en una assemblea de docents

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per una actuació que ha qualificat d’“error humà” i “operatiu”. Durant la compareixença a la comissió d’Interior del Parlament, ha assegurat que la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea educativa va ser una “maniobra benintencionada, però desafortunada i mal plantejada”, amb una “assumpció de riscos innecessaris”. Parlon ha insistit que no es tractava d’una decisió política, sinó d’una actuació estrictament operativa, i ha admès que el Govern no comparteix la manera com es va executar l’operatiu.
La titular d’Interior també ha anunciat que el Departament reforçarà els mecanismes de control i supervisió interna perquè situacions similars no es repeteixin. Segons ha explicat, ja s’ha activat una informació reservada per aclarir els detalls de l’operatiu i determinar si cal obrir expedients. Parlon ha remarcat que els agents han de treballar sempre de manera “protocol·litzada i adequada” i sota supervisió jeràrquica. A més, ha defensat que cal redefinir millor els límits d’algunes pràctiques policials per evitar vulneracions de drets i reforçar la confiança entre els moviments socials i els Mossos.
Per la seva banda, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, també ha assumit “l’error” i la “falta d’oportunitat” de l’actuació, tot i negar que hi hagués “mala fe” o voluntat d’espiar els docents. Trapero ha defensat que aquest tipus de dispositius tenen com a objectiu recopilar informació per anticipar possibles riscos en mobilitzacions i garantir la seguretat tant dels participants com de la ciutadania. Tot i això, ha reconegut que en aquest cas la concentració de mestres no complia els requisits per justificar una operació d’aquest tipus i ha anunciat canvis en el reglament intern dels Mossos per introduir més filtres i supervisió en pràctiques sensibles.
Les explicacions d’Interior, però, no han convençut bona part dels grups parlamentaris. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns consideren insuficients les disculpes i mantenen la petició de cessament de Trapero. Junts també reclama la dimissió de Parlon i denuncia que l’actuació policial podria haver vulnerat drets fonamentals com el dret de reunió o la llibertat sindical. Des d’ERC alerten d’una “deriva” dins del Departament d’Interior, mentre que els comuns exigeixen un “canvi de rumb” i més transparència. En canvi, el Partit Popular ha defensat que és “normal” que la policia recopili informació en determinats contextos, i Vox ha acusat el Govern “d’instrumentalitzar” el cos policial.