Pablo Hasel quiere una celda para él solo y se niega a realizar trabajos comunitarios en la cárcel

El encarcelamiento de Pablo Hasél ha sido una de las noticias más importantes de la semana pasada, ocasionando una oleada de disturbios en multitud de ciudades de España. El rapero, que se encuentra ahora mismo en la cárcel de Ponent, donde cumple condena por enaltecimiento del terrorismo, se encuentra "fuerte y animado, dentro de lo que cabe". Así lo ha explicado su abogada, Alejandra Matamoros, en una entrevista concedida al programa 'Preguntes Freqüents' de TV3, en la que ha explicado algunas de las líneas rojas del rapero a la hora de establecer una convivencia en la prisión.

La abogada ha denunciado las malas condiciones de la prisión de Ponent, donde dice que "el Covid ha limitado aún más sus derechos". Además, ha señalado algunas de las quejas de su cliente, como que "se marea en ese patio tan minúsculo" y que "la comida es lamentable".

Ni celda compartida ni labores de mantenimiento

Matamoros explicaba que Hasél se encuentra de momento en el módulo de ingresos, en el que, por el momento, se encuentra solo, aunque señala que "estamos empezando a tener problemas". Según aclaraba su abogada, Pablo Hasél pertenece al colectivo de Presos Políticos Antifascistas, que marca algunas "líneas rojas" dentro de las prisiones. "Una es que, ya que están encarcelados, exigen unas mínimas condiciones dignas de vida, y ello pasa porque ellos no quieren compartir celda porque las celdas son minúsculas y compartirla con otra persona supone tener unas condiciones muy malas, no solamente eso sino que no se sabe qué tipo de preso te van a poner, lo que dificulta los hábitos de estudio, etc.", ha detallado la jurista.

"Hay presiones políticas que están intentado doblegar a Pablo"

Por otra parte, también ha señalado que, aunque en un principio no opusieron resistencia a estas medidas, ahora "hay presiones políticas que están intentando doblegar a Pablo", alegando que se debe a la gran respuesta que está habiendo por parte de los jóvenes en las manifestaciones y los disturbios de los últimos días.

Pablo Hasel se niega a colaborar en las labores de limpieza

Matamoros ha asegurado que ahora se le exige a Pablo Hasel que, si quiere estar solo en una celda, tiene que colaborar en las labores de limpieza y los trabajos comunitarios de la prisión, que son "otra de las líneas rojas que tiene el colectivo de Presos Políticos Antifascistas". De hecho, ha subrayado que "ellos no colaboran en ningún caso en las labores de mantenimiento de la prisión".

Además, ha agradecido en nombre del rapero todas las muestras de "solidaridad" que han tenido con él los detenidos y los encarcelados en las protestas. "Le anima y le hace más fuerte, y también ha expresado toda la solidaridad con los detenidos y todos los encarcelados. No sé si hay uno o dos presos preventivos en Cataluña y otro en Granada, y la chica que ha perdido el ojo", ha detallado la abogada.

¿Cómo fue la noche de la detención de Hasél?

"Fue una noche bastante tensa, Hasél vivió con mucha rabia la detención", ha asegurado Matamoros, que señala, además, que el juicio ha sido un éxito desde el punto mediático porque han recibido muchísimas entrevistas nacional e internacionales y que de ello "radica el éxito de esa acción reivindicativa".