Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura: "Ja ens hem posat a treballar en allò que vam signar ahir"

Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, assegura a 'La Brúixola' que el govern complirà els acords a què ha arribat amb la pagesia catalana. L'acord consta de 19 punts que inclouen millores fiscals com la rebaixa del tram autonòmic de l’impost d’hidrocarburs i la bonificació de l’impost de successions, el control de la sobrepoblació de conills i ajuts per fer front a la sequera, entre altres. El conseller Ordeig reconeix que el pacte ha estat in extremis, però assegura que "l'acord no ha estatfàcil, però ja ens hem posat a treballar en allò que vam signar ahir". Assegura que la col·laboració del sector serà imprescindible i explica que cada acord tindrà un temps d'execució diferent, ja que en alguns casos, s'hauran de fer modificacions legislatives. Per aquest motiu, el Departament s'anirà reunint amb el sector per estudiar com van evolucionant els punts pactats.