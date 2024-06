Oriol Duran (ERC) respon a Montero sobre el finançament: "Em sona això de ni parlar-ne i després acabar-ho fent"

Oriol Duran, vicesecretari d'imatge, comunicació i estratègia d'ERC, ha deixat molt clares les bases de la negociació amb el PSC: "la qüestió del català, un finançament singular per a Catalunya i el referèndum". Avui mateix, la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha rebutjat la segona d'aquestes bases tot i que sí que s'ha mostrat disposada a estudiar les singularitats de Catalunya per tal de millorar el seu finançament. En aquest sentit, Duran recorda que "fa temps que deien 'ni parlar-ne' i avui ja comencen a parlar de finançament. Hauran d'evolucionar més si volen alguna cosa". El vicesecretari republicà afegeix també que "no volem un finançament que sembli singular sinó volem posar fi a l'espoli fiscal".





Confiança als negociadors i a la militància

Oriol Duran recorda que aquest dissabte se celebra el primer Consell Nacional d'Esquerra després de les eleccions autonòmiques i europees i que "respectarem la voluntat de la militància" que votarà sobre els acords i sobre la posició d'ERC enfront de la investidura. Alhora, reconeix que "comença un moment nou", ja que és el primer Consell després que l'expresident de la formació, Oriol Junqueras, hagi deixat el càrrec.

Pel que fa als negociadors, Duran recorda que "qualsevol acord a què s'arribi se sotmetrà a la votació. M'agrada fer confiança als negociadors, que ells marquin el terreny de joc". En aquest sentit, el vicesecretari d'imatge, comunicació i estratègia del partit afirma que "suposo que començaran a negociar amb PSC i Junts", però també reconeix que "Puigdemont amb el suport d'ERC no suma".