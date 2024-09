Una ONG d'Arbúcies impulsa un institut per a joves al Senegal: "l'educació és el que dona llibertat a les persones"

L'ONG Bantandicori ja fa 19 anys que treballa al Senegal. A la zona de la Casamance ja ha fet 22 pous, tres escoles i dona suport a un hospital de nens desnodrits. Ara, també han impulsat la creació d'un institut per a joves de 12 a 16 anys en una de les zones més empobrides del sud del país. L'objectiu del centre és aconseguir finançament per construir tres aules, d'aquesta primera fase, de les deu que tindrà l'escola en total. A banda d'aconseguir finançament, l'ONG també treballa perquè els projectes tirin endavant i en fa un seguiment continu. I és que, tal com explica el president de Bantandicori, Toni Ridorsa, molts projectes queden aturats i no funcionen quan no se'n fa un seguiment. L'Associació Bantandicori treballa sobretot en àrees rurals molt pobres, ja que afirma que en el Senegal hi ha notables diferències respecte a les ciutats i les zones més poblades.



L'ONG va néixer d'un viatge turístic el 2004 al Senegal. En veure la pobresa de la zona, en Toni Ridorsa va decidir posar-hi el seu granet de sorra. A més, en néixer a Arbúcies, des de Bantandicori han notat la implicació dels veïns del poble. Actualment compta amb més de 150 socis. "Està clar que la gent d'Arbúcies quan hi ha temes solidaris hi participa. Som una petita ONG, però ja tenim una certa importància dins les comarques gironines", assegura Ridorsa.